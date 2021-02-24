سلفيت: تعليق الدوام في كافة المدارس ورياض الأطفال في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في كافة المدارس ورياض الأطفال في محافظة سلفيت، للتخفيف من حدة تفشي فيروس (كورونا).



وأفاد بيان صادر عن المحافظة: "بناءً على التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة، ونظرا لتطورات الحالة الوبائية، قررنا تعليق الدوام في جميع المدارس ورياض الاطفال بالمحافظة ليوم غد الخميس 25/2 وحتى صباح الاحد 28/2 ، احترازيا".



وأضاف البيان: "يستمر تعليق الدوام في المدارس التي تحوي إصابات نشطة بغض النظر عن عدد الاصابات فيها (طلبة / او معلمين وإداريين ) حتى نهاية مساء الخميس 4/3، ويتم التحول الى نظام التعليم "عن بعد" بالكامل في المدارس التي يتم تعليق الدوام الوجاهي فيها، مع التشديد على التقيد التام باجراءات الوقاية في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال".