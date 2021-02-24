برعاية محافظ بيت لحم.. اجتماع بين ممثلي وسائل الإعلام وعدد من ممثلي الوزارات





رام الله - دنيا الوطنبرعاية محافظ بيت لحم وفي اطار متابعاته لاوضاع وسائل الاعلام المحلية عقدت وحدة العلاقات العامة والاعلام بمحافظة بيت لحم لقاء جمع ممثلي ومدراء وسائل الاعلام المحلية ومدراء مديريات الاعلام والحكم المحلي والاتصالات من اجل مناقشة هموم واشكاليات وسائل الاعلام التي كان اخرها مطالبة وزارة الاتصالات للاذاعات المحلية دفع اجور ورسوم تراخيص الموجات على الرغم من قرار رئيس الوزراء اعفاءهم من هذه الرسوم.وفي بداية اللقاء رحب الدكتور لؤي زعول مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام في المحافظة بالحضور ونقل لهم تحيات اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم مشيرا الى ان هذا الاجتماع ياتي استكمالا للاجتماع الاول بين المحافظ حميد ومدراء وسائل الاعلام في محافظة بيت لحم بهدف بحث عدد من النقاط التي تم طرحها مع الجهات ذات العلاقة.واشار زعول الى ان وسائل الاعلام ببيت لحم لعبت دورا ايجابيا في خدمة المجتمع وما تزال وبالتالي لا بد من اسنادها وفق رؤية واضحة مشددا على ان المحافظ تعمل بالتعاون مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية على متابعة عدد من القضايا الى جانب سعيها لعقد مؤتمر وطني لدعم الاعلام في ظل الاوضاع الصعبة التي وصل اليها قطاع الاعلام الخاص.واكد زعول ان رؤية المحافظ حميد في هذا الاجتماع تسعى لاستكمال الملفات والتفاصيل والشكاوي التي قدمتها وسائل الاعلام من اجل وضع تصور لحل ما يمكن حله ببيت لحم ونقل ما لا يمكن حله الى الوزراء من اجل التباحث في اليات مهنية لحلها لان الاعلام المحلي يلعب دورا محوريا في خدمة المجتمع وايصال الرسالة ولا بد من اسناده.بدوره طرح انس البجالي مدير العلاقات العامة في محافظة بيت لحم جملة القضايا والملفات العالقة مع وزارات الاعلام و الحكم المحلي والاتصالات حيث اشار الى ان هناك جملة من المواضيع التي يجب العمل على حلها والتي طرحت من قبل مدراء وسائل الاعلام اهمها مسالة التراخيص واللغط الحاصل بشان قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء وسائل الاعلام من الرسوم كافة وخاصة رسوم اجور الموجات والترددات فيما تقول الوزارات ان القرار يقضي باعفاء وسائل الاعلام من رسوم التراخيص لوزارة الاعلام.الشاعر: قرار اعفاء وسائل الاعلام من رسوم التراخيص شامل لكل الوزارات ومحاولة التهرب منه امر مرفوضمن ناحيته اكد موسى الشاعر عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينين رفض النقابة للتفسيرات المتعلقة بقرار الاعفاء مؤكدا ان رئيس الوزراء والنقابة توافقوا على اعفاء وسائل الاعلام من رسوم الترددات واي رسوم معتمدة سابقا وان الخروج بتفسيرات واستثناء رسوم الترددات من قرار الاعفاء امر مرفوض بالنسبة للنقابة ولا يمكنها ان تقبل به.وثمن الشاعر موقف محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد اتجاه الصحفيين و وسائل الاعلام مؤكدا انه موقف متقدم ويامل ان يقدم عليه المحافظون في مختلف المحافظات الفلسطينية .كما اكد الشاعر ان نقابة الصحفيين تبحث عن مصادر دعم واسناد للصحفيين واسناد وسائل الاعلام كما ان العمل جاري الان مع مجلس القطاع الخاص ورجال الاعمال للتوصل لتفاهمات واتفاقيات تساعد وسائل الاعلام .ممثلي وسائل الاعلام: تفسيرات قرار الاعفاء فاجئتنا ونرفضهابدورهم عبر ممثلي وسائل الاعلام عن شعورهم بالاحباط والصدمة بعد تواصل ممثلي الوزارات المعنية معهم خصوصا الاعلام والاتصالات عقب قرار مجلس الوزراء اعفاء وسائل الاعلام من رسوم التراخيص وما سمعوه من تفسيرات تستثني رسوم واجور الترددات مؤكدين انهم يسمعون ان هناك رسوم سنوية تدفع لوزارة الاعلام بمقدار الف شيكل سنويا حيث لم يكن هذا الامر معمولا به.واكد الصحفي جورج قنواتي مدير اذاعة بيت لحم 2000 ان بيت لحم تعيش اوضاع مختلفة وصعبة منذ فترة طويلة بحكم بداية فايروس كورونا فيها كما ان مصدرها الوحيد الاقتصادي هو السياحة المتوقفة بشكل كامل مشيرا الى ان كافة مدراء وسائل الاعلام يشعرون باحباط شديد من هذا الواقع وخصوصا طريقة تعامل الحكومة والوزارات المعنية مع وسائل الاعلام.واكد قنواتي ان لقاء الصحفيين ومدراء وسائل الاعلام الذي نظمته النقابة وما تم مناقشته فيه كان امرا واضحا ويتعلق باجور الترددات لوزارة الاتصالات مشيرا الى ان تجديد التراخيص من قبل وزارة الاعلام امر مستحدث ولم يكن بالسابق يجري التعامل به وان اقراره يهدف للتهرب من الالتزام بقرار الاعفاء لان ازمة وسائل الاعلام لا تتعلق بالف شيكل رسوم تجديد ترخيص من وزارة الاعلام وهو قرار مستحدث لم يكن معمولا به في السابق.من ناحيته اشار الاعلامي منجد جادو الى ان هذا اللقاء ياتي من اجل العمل على حل الاشكاليات المختلفة التي تواجه وسائل الاعلام سواء تلك القضايا العالقة مع الوزارات المعنية او المتعلقة بالاوضاع الصعبة اقتصاديا في وسائل اعلام محافظة بيت لحم التي عانت بشكل كبيرة ولفترة اطول بسبب جائحة كورونا.واشار جادو الى ان مطالب وسائل الاعلام تتعلق بالدرجة الاولى بموضوع رسوم التراخيص واجور الترددات التي تم الحديث عن اعفاء وسائل الاعلام منها لعام 2020 الى جانب اشكاليات انتهاكات فيس بوك لحقوق وسائل الاعلام بشكل خاص والرواية الفلسطينية بشكل عام وقيام الشركات بالقطاع الخاص بتوجيه اعلاناتها لموقع التواصل الاجتماعي فيما لم تحرك الوزارات المعنية وعلى راسها الاتصالات اي ساكن لثني الفيس بوك عن سياساته وانتهاكاته بحق الاعلام والرواية الفلسطينية.واكد جادو ان العمل جاري بتوجيهات المحافظ حميد على متابعة ملف وسائل الاعلام سعيا لحلها واسنادها من خلال السعي ايضا لعقد مؤتمر وطني لدعمها حتى تكون قادرة على الاستمرار بمهمتها مشددا على تثمين المحافظ لهذا الدور الوطني والريادي.الياس الاطرش اشار ان هناك شعور بالاحباط من تعامل الجهات الرسمية مع وسائل الاعلام مؤكدا ان الاذاعات لم تكن تدفع رسوم تجديد لوزارة الاعلام في السابق فلماذا يستحدث هذا القرار حاليا كما ان هناك مشكلة جديدة من وزارة الاقتصاد التي تطالب بتجديد التراخيص وتصويب الاوضاع للاذاعات التي تخسر اقتصاديا مشددا على ان الخسارة لا تقتصر على وسائل الاعلام مطالبا المحافظ والوزارات المعنية العمل على وقف ما يجري.واشار الاطرش الى مسالة الازدواجية في التراخيص بين هيئات الحكم المحلي و باقي الوزارات وهو امر صدر بشانه قرار قضائي كما اشار الى اهمية ان تعمل هئيات الحكم المحلي على تخصيص جزء من اعلاناتها للاعلام المحلي ايضا لان الاعلام المحلي خدم ويخدم هذه الهيئات وحان الوقت لاظهار التعاون معها.داني قمصية مدير اذاعة موال قال ان وزارة الاتصالات مطالبة بحماية الموجات المرخصة اذا كانت تصر على جباية رسوم الترددات مشيرا الى ان اذاعته تعرضت للتشويش وتوقفت بسبب بث اذاعة من الاردن على نفس التردد مما اضطره للتوقف عن البث مشددا على ان قرار الحكومة واضح باعفاء الاذاعات من الرسوم فلماذا تطالب الوزارة بها.مها يوسف ممثلة تلفزيون المهد في اللقاء اشارت الى ان الاوضاع الاقتصادية للتلفزيون ولكل وسائل الاعلام الفلسطينية موضحة انها كانت تتوقع ان تقوم الجهات المعنية باسناد ودعم الاعلام بدل تصعيب الاوضاع عليه .مدراء الوزارات المعنية يردون ويوضحون انهم سيرفعون هذه الاشكاليات لوزرائهمبدورهم عبر مدراء وممثلي وزارات الحكم المحلي والاتصالات والاعلام على تاكيدهم سعي وزاراتهم لاسناد وسائل الاعلام وفق التوجه الحكومي مثمنين جهود وعمل وسائل الاعلام المحلية والصحفيين فيها كما ثمنوا مبادرة المحافظ لعقد هذا الاجتماع.وقال اسحق محسين ممثل مديرية الاعلام في بيت لحم ان وزارة الاعلام تسعى وتعمل للتعاون مع الاعلام المحلي على اكثر من صعيد معربا عن الامل بايجاد حلول منصفة تتناسب مع الواقع والوضع الحالي لوسائل الاعلام مشيرا الى انه سيرفع كافة القضايا التي طرحت للوزارة من اجل مناقشتها واتخاذ قرارات مع باقي الوزارات ذات العلاقة.وقال شريف السويطي ان وزارة الحكم المحلي تتضامن مع وسائل الاعلام مشددا على جاهزية الوزارة لمراجعة موضوع ازدواجية التراخيص بين هيئات الحكم المحلي و وزارات الاتصالات والاعلام خصوصا اذا كان هناك قرار قضائي واضح كما طرح الصحفييون مطالبا اياهم بتوجيه رسالة من النقابة تتضمن القرار القضائي لمتابعتها مع الوزارة واتخاذ المقتضى والاجراء القانوني حال ثبوت وجود قرار قضائي واضح بهذا الشان.حسنين القاضي مدير مديرية الاتصالات في محافظة بيت لحم اشار الى ان هذا اللقاء لقاء مهم للتوضيح مشددا على ان القرار وتفسيراته جاءت من امين عام مجلس الوزراء احمد غانم الذي اكد ان الرسوم التي شملها قرار الاعفاء هي رسومالرخص المهنية وليس الفنية موضحا ان الرخص الفنية تتضمن الترددات وامور اخرى وبالتالي تطالب وزارة الاتصالات الاذاعات بدفع هذه الرسوم لان القرار لم يشملها في اطار الفهم والنص الواضح لقرار الاعفاء الذي وصل للوزارة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.واكد ان توصيات وزارة الاتصالات كانت في البداية هي العمل على اعفاء وسائل الاعلام الملتزمة بالتسديد سنويا برسوم واجور الترددات للعام 2020.وحول موضوع عدم قيام الاتصالات بواجباتها بشان انتهاكات الفيس بوك اكد القاضي ان الوزارة لديها اتصال مع الفيس بوك لكنها لم تتلقى اي شكاوي من اي جهة كانت اعلامية او غير اعلامية بشان تعرضها لمضايقات من الفيس بوك بشكل رسمي داعيا النقابة واصحاب المحطات الى تقديم شكاوي بهذا الاطار.واكد مدير مديرية الاتصالات في بيت لحم ان سياسة وزارة الاتصالات هي اسناد ودعم قطاعات الاتصالات والاعلام مشددا على ان الترددات في فلسطين ثروة وطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها لان هناك استهداف كبير لهذه الترددات من قبل اذاعات الاحتلال والمستوطنين الى جانب تداخل الاذاعات على الترددات من دول الجوار.وفي نهاية حديثه اكد القاضي انه سيقوم برفع تفاصيل ونقاط الاجتماع الى الوزارة من اجل اخذ ردود واضحة عليها خصوصا فيما يتعلق برسوم واجور الترددات لاذاعات بيت لحم ليقوم بتسليمها الى المحافظ حميد.