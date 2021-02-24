جنين: تعليق الدراسة بعدد من المدارس بسبب ارتفاع إصابات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، تعليق الدوام يوم غد الخميس في جميع مدارس ورياض الأطفال احترازيا بسبب وجود إصابات نشطة في بعض المدارس في عدد من المناطق والتجمعات.



وقالت مديرية تربية جنين في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن قرار تعليق الدوام جاء نتيجة لوقوع إصابات بين صفوف الطلية حفاظا على سلامتهم ومن أجل تعقيم المدارس.



وأشارت الى أن قرار التعليق يشمل المدينة (مدينة جنين وخروبة وصباح الخير)، ويعبد، والطيبة، وعانين، وكفردان، واليامون، وقوعة، وبرقين، والمغير.