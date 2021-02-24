شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لعمليات الهدم في تجمع "حمصة البقيعة"

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لعمليات الهدم في تجمع "حمصة البقيعة"
حمصة الفوقا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، إنه ينبغي على إسرائيل أن توقف جميع عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم فورا.

وحذرت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، من أن "الأوضاع التي يمارس فيه الضغط على التجمعات للانتقال منها، تنطوي على خطر حقيقي بالترحيل القسري"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت هاستينغز عقب زيارة لها خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية يوم أمس: إن الإجراءات الإسرائيلية ضد التجمع، تتواصل رغم أن السكان "استنفدوا سبل الانتصاف من خلال الإجراءات القانونية المحلية، فوفقا للقانون الدولي، ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن توقف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور".

وأضافت "لقد صودرت جميع الخيام والمؤن وخزانات المياه وأعلاف المواشي، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات وفقا للقانون الدولي".

وشددت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية "أن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفا، ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم".

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