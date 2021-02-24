نحو 19 دولة تتلقى لقاحات ضد فيروس (كورونا) من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة لقاحات ضد فيروس (كورونا) من إسرائيل.
ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، فإن قائمة البلدان طويلة، منها قبرص وموريتانيا والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة لقاحات ضد فيروس (كورونا) من إسرائيل.
ونقلت القناة عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل، فإن قائمة البلدان طويلة، منها قبرص وموريتانيا والمجر وهندوراس وغواتيمالا والتشيك وجزر المالديف وسان مارينو وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا وغيرها.
وستتلقى كل دولة ما بين 1000 و5000 لقاح "موديرنا".
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