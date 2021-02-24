أكثر من 900 مهاجر جديد يصلون إلى إسرائيل الأسبوع المقبل





وستصل الرحلات من فرنسا وروسيا وإثيوبيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما سيتم نقل جميع المهاجرين إلى فنادق عزل، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن أكثر من 900 مهاجر جديد، سيصلون الأسبوع المقبل إلى إسرائيل، على الرغم من إغلاق مطار بن غوريون، بسبب (كورونا).ووفق القناة، فقد وافقت وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو شطا، على خمس رحلات جوية منتظمة بالتنسيق مع الوزيرة ميري ريغيف التي تترأس لجنة الاستثناءات.