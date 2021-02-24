الخليل: القبض على مطلوبين وإتلاف مركبات غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وأثناء عمل جهاز الشرطة في تنفيذ المذكرات القانونية ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد قامت الشرطة اليوم بالقاء القبض على 38 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 150 مذكرة قضائية، كما تم إتلاف 20 مركبة غير قانونية ضبطت بمناطق مختلفة من المحافظة.



وأضافت بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين أصولا، بالإضافة لتحرير مخالفات مرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المركبات غير القانونية.