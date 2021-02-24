جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال العمل المستمر للشرطة تم إلقاء القبض على 15مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 63 مذكرة قضائية وضبطت مركبتين غير قانونية في جنين.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.