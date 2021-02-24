فيديو.. ورشة عمل للمساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي بغزة













رام الله - دنيا الوطننظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، ورشة عمل متزامنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة سبل المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية، تحت عنوان "حقنا وأولويتنا" وذلك بحضور عدد من النخب المجتمعية وسيدات مجتمع مدني وممثلين عن حقوق الانسان.وتهدف الورشة الى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني، ومساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين، في فلسطين، لا سيما في حقوق المرأة الاقتصادية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وعقدت الورشة عدة جلسات، سردت فيها المشاركات عدة مشكلات تواجه المرأة الفلسطينية، من خلال مشاركة عبر تطبيق زوم، او من خلال المشاركة الوجاهية في قاعة فندق الروتس بمدينة غزة، حيث خرجت بتوصيات بتكثيف الجهود التثقيفية والمادية والمعنوية والمجتمعية لدعم المرأة اقتصادياً، لتنميتها، لتصبح امرأة فعالة في المجتمع الفلسطيني.