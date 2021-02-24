هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي في فلسطين ودعم انتاج بيانات مراعية للنوع الاجتماعي لخدمة صنع السياسات، فضلاً عن تنفيذ ومراقبة الالتزامات الدولية، بما يشمل أهداف التنمية المستدامة، ومعاهدات حقوق الإنسان للمرأة، والاتفاقيات والقرارات.ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إنتاج ونشر الإحصاءات الجنسانية للنوع الاجتماعي والعمل على تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع الأنشطة الإحصائية داخل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والنظام الإحصائي الوطني من أجل تحسين التخطيط ورسم السياسات وصنع القرار بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيد الوطني.وقالت د. علا عوض، رئيسة الجهاز، "إن تعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي في فلسطين ودعم انتاج بيانات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كذلك لخدمة صنع السياسات وتعزيز تنفيذنا والإبلاغ عن المساواة بين الجنسين هو أولوية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كما أضافت الى أن "هذا التعاون يؤكد أيضاً على إيمان هيئة الأمم المتحدة للمرأة وثقتها القويين في البيانات والإحصاءات كأداة رئيسية لصنع القرار القائم على الأدلة ومحرك للتغيير".وأكدت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، السيدة ماريز غيموند، أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بشأن شراكة طويلة الأمد بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي في فلسطين من أجل توجيه السياسات وصنع القرار، وفي نهاية المطاف تحسين وضع النساء والفتيات في فلسطين. حيث قالت " ان هذه الشراكة ستمهد الطريق لنهج متعمق قائم على الادلة للوفاء بتوصيات منهاج عمل بكين بعد 25 عاما من اقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ان يترك اى من النساء او الفتيات الفلسطينية وراءها " .