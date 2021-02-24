بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد في بيان صحفي، بأنه تقرر إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني يوم غد، نظرا لظهور إصابات ومخالطين، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.



في السياق ذاته، قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اغلاق اربع مدارس، بسبب إصابات بفيروس (كورونا).



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مديرية التربية والتعليم قررت اغلاق مدارس ليوم غد الخميس، وهي: ذكور دار صلاح الثانوية بسبب اصابة معلمين اثنين، وبنات الخضر الأساسية لاصابة معلمة، وبطريركية اللاتين في بيت جالا لاصابة معلمة، وبنات الجرمق الاساسية في بلدة تقوع شرقا بعد اصابة معلمة.



وأضاف أن المديرية قامت بهذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.