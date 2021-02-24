مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رائد رضوان، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها أ. د. ماهر النتشة، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستمرار طرح وتدريس مساقات مكافحة الفساد لطلبة الجامعة.وأوضح رضوان أن هذه المذكرة تعبر عن اهتمام هيئة مكافحة الفساد بإشراك طلبة الجامعات بمنظومة مكافحة الفساد، وتوعيتهم بمخاطره لعدم الوقوع في شبهاته في حياتهم العلمية والعملية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة وإيمانها المطلق بأهمية القطاع الأكاديمي كشريك أساسي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتدابير الوقاية من الفساد في المجتمع الفلسطيني.وشدد على ضرورة تطوير تجربة طرح مساقات مكافحة الفساد، وتوجيه البحوث العلمية نحو مجالات متعلقة بتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، معبراً عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع جامعة النجاح التي تعتبر من أهم الجامعات على المستوى الوطني.وأكد رضوان على أهمية العمل المشترك وصولاً لمجتمع فلسطيني خال من الفساد قائم على أسس النزاهة والحوكمة، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع لعقد المزيد من الأنشطة المشتركة التي تساهم بتوعية الطلبة وتعزيز معرفتهم بجرائم وأنواع الفساد وسبل مكافحته.بدوره أوضح النتشة أن الفساد يؤثر سلباً على كافة قطاعات ومكونات الشعوب، وأهمية تعزيز العمل الجماعي في مكافحته، مشيراً إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يشمل إنشاء أجيال فلسطينية قادرة على قيادة المسيرة في المرحلة المقبلة.وبيًن بأن جامعة النجاح تمكنت خلال العام المنصرم، وعلى الرغم من كافة الصعوبات، من تحقيق جملة من الإنجازات، خاصة في مجال الأبحاث العلمية سيما أن الجامعة أنجزت نحو (370) بحثاً في مجالات بحثية متنوعة، مشدداً على أهمية توجيه البحوث لتشمل قضايا مكافحة الفساد، ومواصلة العمل المشترك في مجال التنمية المستدامة.وعبر أ. د. عن فخر الجامعة واعتزازها بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد، التي تعمل بشكل دائم على متابعة عملية طرح وتدريس المساقات الأكاديمية المتعلقة بمكافحة الفساد.من جانبه أكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح د. نعيم سلامة على نجاح المساقين وإقبال الطلبة الكبير عليهم، مشيراً إلى أن المساقات تركز على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية وورش العمل والدورات والمسابقات، لتمكين الطلبة وفتح المجال أمامهم للاستفادة من المساقات بأفضل صورة ممكنة.واتفق الطرفان من خلال المذكرة على استمرار طرح وتدريس مساقي مكافحة الفساد في جامعة النجاح، وتشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للبحث في قضايا مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، وتحفيز الطلبة لإعداد بحوث ومشاريع تخرجهم في السياق ذاته ومكافأة الأبحاث المتميزة، بالإضافة إلى التعاون لتطوير وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، مثل المؤتمرات العلمية الأكاديمية وورش العمل والندوات واللقاءات، وغيرها.من ناحيته أشار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة د. حمدي الخواجا إلى تعزيز أسس ومعايير هذه العلاقة المهنية مع جامعة النجاح الوطنية، وضرورة إنجاز هذا المساقات الأكاديمية في كليات الجامعة بما في ذلك كلية الإعلام، وتطوير هذه التجربة الرائدة.وجرى التوقيع عبر تقنية زووم، انسجاما مع البروتوكولات الصحية المتبعة، بمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة خالد الحسيني، ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي سعيد شحادة، ومستشارة رئيس الهيئة للشؤون القانونية رشا عمارنة، ومدير الدائرة الإعلامية في الهيئة منتصر حمدان، ومديرة دائرة السياسات في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة رولا الكببجي.