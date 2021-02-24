شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك
رام الله - دنيا الوطن
وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رائد رضوان، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها أ. د. ماهر النتشة، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستمرار طرح وتدريس مساقات مكافحة الفساد لطلبة الجامعة.

وأوضح رضوان أن هذه المذكرة تعبر عن اهتمام هيئة مكافحة الفساد بإشراك طلبة الجامعات بمنظومة مكافحة الفساد، وتوعيتهم بمخاطره لعدم الوقوع في شبهاته في حياتهم العلمية والعملية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة وإيمانها المطلق بأهمية القطاع الأكاديمي كشريك أساسي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتدابير الوقاية من الفساد في المجتمع الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تطوير تجربة طرح مساقات مكافحة الفساد، وتوجيه البحوث العلمية نحو مجالات متعلقة بتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، معبراً عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع جامعة النجاح التي تعتبر من أهم الجامعات على المستوى الوطني.

وأكد رضوان على أهمية العمل المشترك وصولاً لمجتمع فلسطيني خال من الفساد قائم على أسس النزاهة والحوكمة، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع لعقد المزيد من الأنشطة المشتركة التي تساهم بتوعية الطلبة وتعزيز معرفتهم بجرائم وأنواع الفساد وسبل مكافحته.

بدوره أوضح النتشة أن الفساد يؤثر سلباً على كافة قطاعات ومكونات الشعوب، وأهمية تعزيز العمل الجماعي في مكافحته، مشيراً إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يشمل إنشاء أجيال فلسطينية قادرة على قيادة المسيرة في المرحلة المقبلة.

وبيًن بأن جامعة النجاح تمكنت خلال العام المنصرم، وعلى الرغم من كافة الصعوبات، من تحقيق جملة من الإنجازات، خاصة في مجال الأبحاث العلمية سيما أن الجامعة أنجزت نحو (370) بحثاً في مجالات بحثية متنوعة، مشدداً على أهمية توجيه البحوث لتشمل قضايا مكافحة الفساد، ومواصلة العمل المشترك في مجال التنمية المستدامة.

وعبر أ. د. عن فخر الجامعة واعتزازها بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد، التي تعمل بشكل دائم على متابعة عملية طرح وتدريس المساقات الأكاديمية المتعلقة بمكافحة الفساد.

من جانبه أكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح د. نعيم سلامة على نجاح المساقين وإقبال الطلبة الكبير عليهم، مشيراً إلى أن المساقات تركز على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية وورش العمل والدورات والمسابقات، لتمكين الطلبة وفتح المجال أمامهم للاستفادة من المساقات بأفضل صورة ممكنة.

واتفق الطرفان من خلال المذكرة على استمرار طرح وتدريس مساقي مكافحة الفساد في جامعة النجاح، وتشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للبحث في قضايا مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، وتحفيز الطلبة لإعداد بحوث ومشاريع تخرجهم في السياق ذاته ومكافأة الأبحاث المتميزة، بالإضافة إلى التعاون لتطوير وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، مثل المؤتمرات العلمية الأكاديمية وورش العمل والندوات واللقاءات، وغيرها.

من ناحيته أشار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة د. حمدي الخواجا إلى تعزيز أسس ومعايير هذه العلاقة المهنية مع جامعة النجاح الوطنية، وضرورة إنجاز هذا المساقات الأكاديمية في كليات الجامعة بما في ذلك كلية الإعلام، وتطوير هذه التجربة الرائدة.

وجرى التوقيع عبر تقنية زووم، انسجاما مع البروتوكولات الصحية المتبعة، بمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة خالد الحسيني، ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي سعيد شحادة، ومستشارة رئيس الهيئة للشؤون القانونية رشا عمارنة، ومدير الدائرة الإعلامية في الهيئة منتصر حمدان، ومديرة دائرة السياسات في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة رولا الكببجي.

  

أخبار ذات صلة

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة طفل على يد والده بمدينة غزة

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة طفل على يد والده بمدينة غزة

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لعمليات الهدم في تجمع &#34;حمصة البقيعة&#34;

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لعمليات الهدم في تجمع "حمصة البقيعة"

الكيلة تعطي الجرعة الثانية من لقاح (كورونا) لمحررين تلقوا الجرعة الأولى داخل السجون

الكيلة تعطي الجرعة الثانية من لقاح (كورونا) لمحررين تلقوا الجرعة الأولى داخل السجون

الخليل: القبض على مطلوبين وإتلاف مركبات غير قانونية

الخليل: القبض على مطلوبين وإتلاف مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

فيديو.. ورشة عمل للمساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي بغزة

فيديو.. ورشة عمل للمساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي بغزة

شاهد: افتتاح الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث بوزارة الداخلية بغزة

شاهد: افتتاح الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث بوزارة الداخلية بغزة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: القبض على مطلوبين وإتلاف مركبات غير قانونية

الخليل: القبض على مطلوبين وإتلاف مركبات غير قانونية

فيديو.. ورشة عمل للمساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي بغزة

فيديو.. ورشة عمل للمساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي بغزة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

مدير مستشفى دورا: لم يتبق أي أسرة فارغة بالاقسام العادية والعناية المكثفة

مدير مستشفى دورا: لم يتبق أي أسرة فارغة بالاقسام العادية والعناية المكثفة

منوعات

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

ليلى علوي &#34;ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة&#34;.. فما القصة ؟

ليلى علوي "ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة".. فما القصة ؟

شاهد: &#34;حلق&#34; عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: "حلق" عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ&#34;الكفر&#34;

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ"الكفر"

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور &#34;مش محترم&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور "مش محترم"

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عربي

مصر تؤيد مقترحاً سودانياً لتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة

مصر تؤيد مقترحاً سودانياً لتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة

العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد

العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة

الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة

الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة