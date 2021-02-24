شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية على  مطلوبين، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة في محافظة بيت لحم. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي والأمني المستمر والمكثف في جميع أنحاء محافظة بيت لحم من قبل أقسام وإدارات ومراكز شرطة المحافظة بهدف نشر الأمن وتطبيق القانون والقضاء على  المظاهر السلبية التي تهدد المجتمع، فقد قامت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية  بالقبض على 35 مطلوباً للعدالة إضافة إلى قيام الشرطة بتنفيذ 211 مذكره قضائية. 

وأضافت أنه وحرصا على سلامة المواطنين وتطبيقا للقرارات الصادرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار فايروس كورونا بالمحافظة  فقد تم تحرير 411 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين، و قيام الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي بتفقد وزيارة أكثر من 180 محلاً تجارياً ومنشأه صناعية وتجارية للتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد . 

وأكدت بأنه تم إحضار المطلوبين المقبوض عليهم لمديرية الشرطة لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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