بحضور أوروبي وقطري.. تفاصيل اجتماع ترأسه اشتية بشأن مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعا لمناقشة مشروع توفير الغاز لقطاع غزة، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين بورغسدورف، وعبر الفيديو رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي.وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والذي يهدف لنقل الغاز إلى قطاع غزة من إسرائيل بهدف تزويده لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، بما يساهم في توفير قدرة كهربائية أعلى وانتظام للتيار في قطاع غزة، وحل مشكلة الكهرباء في غزة جذريا.وثمن اشتية تعهد دولة قطر عبر السفير العمادي بتوفير مبلغ 60 مليون دولار لتمديد انابيب نقل الغاز داخل إسرائيل، والاتحاد الأوروبي عبر السفير بورغسدورف بتوفير مبلغ 20 مليون يورو للتمديدات داخل قطاع غزة.وتم خلال الاجتماع نقاش خطط تطوير محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وتحويلها للعمل على الغاز، إضافة الى انتظار الرد النهائي من الجانب الإسرائيلي على هذا المشروع.