رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، سير العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري العمل على تنفيذها والممولة من الوكالة، إلى جانب مناقشة المشاريع التطويرية الأخرى التي تسعى سلطة المياه لتنفيذها من خلال رصد التمويل المالي اللازم لها.



وأشار غنيم إلى جملة من القضايا تركزت على مناقشة المشاريع القائمة وتقدم الأعمال فيها، والعقبات التي تواجهها سلطة المياه خلال عملية التمويل والتي تتطلب التدخل السريع لتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال العمل فيها، مثل مشروع النظام المائي الخاص بمشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، وتأهيل محطة معالجة المياه العادمة في مسلية.



وتطرق إلى المشاريع الاستراتيجية التي تضعها سلطة المياه على سلم أولوياتها، وضرورة التدخل العاجل من خلال مجموعة العمل القطاعية للمياه لا سيما مشروع كميات المياه الإضافية في منطقة جنين، وانشاء شبكات المياه في قرى شمال شرق جنين، وإنشاء نظام إعادة استخدام المياه المعالجة لمحطة الخليل.



وبين غنيم أن العمل يجب أن يتم بالتوازي على مختلف الأصعدة في قطاع المياه لتكاملية العمل وديمومته وهذا يتطلب التركيز الفاعل على رفع قدرات الطواقم العاملة في قطاع المياه.



بدوره، أكد بيرنت استعداده للتعاون من خلال بحث الإمكانيات اللازمة لدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه اهدافها، ودراسة الاحتياجات العاجلة والضرورية لاستدامة العمل في قطاع المياه.