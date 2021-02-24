عثمان: الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 20 مليون يورو دعماً لتوفير اللقاح ضد (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، بأن الاتحاد يعتزم تقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير اللقاح ضد (كورونا) لأبناء شعبنا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم الدعم لشعبنا بنفس المستوى الذي كان في الأعوام الماضية، بحوالي 300 مليون يورو سنويا، بينها 100 مليون لدعم وكالة (أونروا).



وأضاف عثمان: بأن لجنة الانتخابات المركزية تنتظر بعثة المراقبين الأوروبيين التحضيرية المتوقع وصولها خلال الأسابيع القليلة القادمة من داخل الاتحاد الأوروبي والجهات ذات العلاقة والتي تأتي لإعداد الأرضية الأوروبية للرقابة على الانتخابات.



وأشار عثمان الى أن تواجد سفراء الدول الأوروبية بشكل شبه يومي في منطقة حمصا الفوقا في الأغوار الشمالية، لمتابعة ما يجري ودعم المواطنين.