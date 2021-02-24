وزير الاقتصاد: اتفاقية باريس لم تعد صالحة ويجب إدخال التعديلات المطلوبة عليها

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رام الله - دنيا الوطن

جدد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، الدعوة لإدخال تعديلات جوهرية على اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل مضيفاً أنه عفى عليه الزمن، ولم يعد صالحاً.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه كان من المفترض بأن ينتهي العمل باتفاقية باريس مع انتهاء الفترة الانتقالية عام 1999 حتى يتحرر الاقتصاد الوطني، ونتمكن من إقامة منطقة اقتصادية حرة تسمح لها باستيراد ما تريد من بضائع دون رقابة عليها من دولة الاحتلال ودون أخذها 3% من نسبة الضرائب.



وتابع العسيلي بأن اللجنة المشتركة المسؤولة عن إعادة النظر وتعديل بنود الاتفاقية عقدت آخر اجتماع لها عام 2000، علما أنه من المفترض أن تعقد اجتماعين لها في السنة.