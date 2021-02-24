مدير مستشفى دورا: لم يتبق أي أسرة فارغة بالاقسام العادية والعناية المكثفة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير مستشفى دورا، د.محمد الربعي أنه لم يتبق أي أسرة فارغة في الاقسام العادية والعناية المكثفة في المستشفى وعددها 60 سريرً،ا نتيجة ارتفاع حالات الادخال لمصابي فايروس (كورونا)، مشيراً إلى الاتفاق مع مستشفى الخليل الحكومي لمتابعة الحالات الجديدة.



وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأربعاء، المواطنين من التهاون في أخذ الحيطة والحذر خاصة بعد ظهور الطفرة الجديدة، ووجود حالات شابة داخل المستشفى لم تكن تعاني مسبقاً من أي أمراض مزمنة.



وأشار الربعي إلى إدخال المزيد من الحالات المصابة بالفيروس بعد تعافي البعض وعودتهم للمنازل، مضيفاً بأن المشفى بحاجة إلى مزيد من أجهزة الأكسجين والطواقم الطبية.