عبد ربه يكشف توصيات لجنة الطوارئ بوزارة الصحة لمواجهة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه، أن لجنة

الطوارئ في وزارة الصحة، أوصت اليوم باتخاذ عمل كل ما يلزم وبأسرع ما يمكن للحد من انتشار الوباء، وبهدف السيطرة على تصاعد أعداد الإصابات الكبيرة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة الطوارئ أوصت أيضا برفع الاستعداد والجاهزية في المستشفيات من ناحية استحداث الأقسام وتوسيعها لاستيعاب المرضى، وتغطية الحاجة بعد امتلاء المستشفيات.



وشدد مدير ديوان وزيرة الصحة، علي عبد ربه، على أن الوضع الوبائي خطير جدا بعد الارتفاع المتسارع لحالات الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن نسبة الادخال المرتفعة إلى المستشفيات تهدد بامتلاء كافة الاسرّة المخصصة لعلاج مرضى الفيروس.



وقال عبد ربه أن الطفرات الجديدة من الفيروس تعد أخطر وأشدّ فتكاً وانتشاراً من سابقتها، وتصيب فئات عمرية أصغر.