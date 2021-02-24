شؤون فلسطينية

صلاح هنية: ارتفاع المنحنى الوبائي بفلسطين يضع المجتمع بحالة قلق غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطن
قال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، إن ارتفاع المنحنى الوبائي في فلسطين ممثلا بازدياد عدد الاصابات، يضع المجتمع الفلسطيني في حالة قلق غير مسبوقة خصوصا في ضوء عدم توفير المطعوم المضاد لوباء (كوفيد-19)، خصوصا ان وعودا تكررت من قبل الحكومة الفلسطينية بتوفير المطاعيم، "إلا أننا عدنا للمربع الأول عدم توفرها وعدم وجود أفق لتوفيرها قريباً".

واضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد اضعنا فرصة الضغط على الاحتلال كقوة احتلال بالزامها بتوفير الطعم للشعب الفلسطيني كواجب من واجباتها بالقانون الدولي الإنساني، وها قد انجز الاحتلال التطعيم لذاته في الوقت الذي صنفنا اننا دولة فقيرة غير قادة على توفير التطعيم.

وأشاد هنية بالجهد الرائع والمثابر الذي تبذله الطواقم الطبية تحت الضغط لازدياد الطلب على اجراء الفحوصات بعد ضهور اعراض، وضرورة ان يترافق هذا مع وعي المواطن بارتداء الكمامة والتباعد وعدم التجمع وعدم تنظيم المناسبات.

وحسب جمعية حماية المستهلك، أفاد البيان الصحفي الصادر عنها (أن الحكومة الفلسطينية تدير انجازات ولا تدير المخاطر حيث تركز كل إجراءاتها انها سيطرت على الوباء ووفرت عينات الفحص واستطاعات اتخاذ إجراءات طبية وقائية حسب المعايير الدولية، ولكنها لا تركز على ارتفاع المنحنى الوبائي وعدم الالتزام بالإجراءات والضغط على المستشفيات وايضاح حجم الخسائر التي سببها ويسببها الوباء على الواقع الاقتصادي والتربوي والاجتماعي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فتعظيم الانجازات مضر في هذه المرحلة على الوضع الوبائي وبعد عن الواقع.)

وشددت الجمعية وفي غياب المجلس التشريعي وغياب دور مؤثر للاحزاب والقوى وغياب دور فاعل لمؤسسات المجتمع الاهلي يجب ان تسد الفراغ جمعية حماية المستهلك بالضغط لتوفير المطاعيم ورفع إجراءات الوقاية ورفض المزيد من المواعيد لتوفير المطعوم دون افق واضح المعالم.

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