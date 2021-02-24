شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة وجودة البيئة لتعزيز التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة وجودة البيئة لتعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جمعية الكشافة الفلسطينية ممثلة برئيسها اللواء جبريل الرجوب، وسلطة جودة البيئة ممثلة برئيسها جميل المطور، اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية بالرام قرب القدس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وفتح الشراكات المختلفة لتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة.

وتشمل مذكرة التفاهم إقامة التعاون وإرساء شراكة بين سلطة جودة البيئة وجمعية الكشافة لتعزيز برنامج عمل مشترك مع المجتمع المدني وإقامة نوادٍ بيئية على مستوى مفوضيات المحافظات الكشفية، وتشكيل لجنة مشتركة بين طرفي الإتفاقية في كل محافظة وتنظيم المسارات البيئية الهادفة.

وأشاد الرجوب بالدور الحيوي الذي تقوم به سلطة جودة البيئة الحيوي وانشطتها الهادفه لتعزيز الوعي البيئي ببعديها الإنساني والوطني في سبيل حماية البيئة، مؤكدا أهمية المذكرة التي تسعى بشكل مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة والتنسيق المسبق في كافة الأنشطة بالتعاون المشترك.

وأشار إلى أن جمعية الكشافة وسلطة جودة البيئة سيعملان على تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تبحث في قضايا البيئة وتنفيذ برامج تعنى بتنمية روح الخدمة العامة ومناصرة قضايا البيئة.

بدوره، أوضح المطور أن المذكرة تشمل إطلاق المخيم الكشفي البيئي السنوي على مستوى محافظات الوطن على أن يكون بالتسلسل السنوي، واطلقنا منذ فترة شعار "الكشاف صديق البيئة" لإشراكهم في الانشطة البيئية.

وأضاف ان المذكرة تسعى لتنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية التوعية الاجتماعية حول قضايا البيئة حيث تلتزم سلطة جودة البيئة مع جمعية الكشافة على تسخير الوسائل وتجنيد المصالح المحلية والمؤسسات التابعة لهما بتجسيد "برنامج التربية البيئية والمسلكيات الصديقة للبيئة فيما يخص النفايات والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والساحل واستخدامات الطاقة المتجددة".

وثمن المطور جهود جمعية الكشافة ودورها ومساهمتها في تعزيز التوعية والمسؤولية الإجتماعية حول قضايا البيئة، مشيرا إلى أهمية اشراكها في كافة الأنشطة والفعاليات البيئية المختلفة والعمل على إبتكار وإطلاق مبادرات كشفية مشتركة لتعزيز تنمية المجتمع.

أخبار ذات صلة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

بحضور أوروبي وقطري.. تفاصيل اجتماع ترأسه اشتية بشأن مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

بحضور أوروبي وقطري.. تفاصيل اجتماع ترأسه اشتية بشأن مشروع توفير الغاز لقطاع غزة

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

عثمان: الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 20 مليون يورو دعماً لتوفير اللقاح ضد (كورونا)

عثمان: الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 20 مليون يورو دعماً لتوفير اللقاح ضد (كورونا)

وزير الاقتصاد: اتفاقية باريس لم تعد صالحة ويجب إدخال التعديلات المطلوبة عليها

وزير الاقتصاد: اتفاقية باريس لم تعد صالحة ويجب إدخال التعديلات المطلوبة عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإحصاء يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتعزيز إحصاءات النوع الاجتماعي

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

بيت لحم: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب (كورونا)

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

مكافحة الفساد وجامعة النجاح توقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

رئيس سلطة المياه يبحث مع مدير الوكالة الفرنسية مشاريع المياه والصرف الصحي

مدير مستشفى دورا: لم يتبق أي أسرة فارغة بالاقسام العادية والعناية المكثفة

مدير مستشفى دورا: لم يتبق أي أسرة فارغة بالاقسام العادية والعناية المكثفة

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة وجودة البيئة لتعزيز التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة وجودة البيئة لتعزيز التعاون

&#34;الأوقاف&#34; تصدر بياناً بالذكرى السنوية لمجزرة المسجد الإبراهيمي

"الأوقاف" تصدر بياناً بالذكرى السنوية لمجزرة المسجد الإبراهيمي

منوعات

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي

ليلى علوي &#34;ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة&#34;.. فما القصة ؟

ليلى علوي "ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة".. فما القصة ؟

شاهد: &#34;حلق&#34; عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: "حلق" عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ&#34;الكفر&#34;

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ"الكفر"

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور &#34;مش محترم&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور "مش محترم"

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عربي

مصر تؤيد مقترحاً سودانياً لتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة

مصر تؤيد مقترحاً سودانياً لتطوير آلية التفاوض حول سد النهضة

العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد

العراق.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة على محال مشروبات كحولية في بغداد

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة

الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة

الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة