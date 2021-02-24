توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة وجودة البيئة لتعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنوقعت جمعية الكشافة الفلسطينية ممثلة برئيسها اللواء جبريل الرجوب، وسلطة جودة البيئة ممثلة برئيسها جميل المطور، اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية بالرام قرب القدس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وفتح الشراكات المختلفة لتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة.وتشمل مذكرة التفاهم إقامة التعاون وإرساء شراكة بين سلطة جودة البيئة وجمعية الكشافة لتعزيز برنامج عمل مشترك مع المجتمع المدني وإقامة نوادٍ بيئية على مستوى مفوضيات المحافظات الكشفية، وتشكيل لجنة مشتركة بين طرفي الإتفاقية في كل محافظة وتنظيم المسارات البيئية الهادفة.وأشاد الرجوب بالدور الحيوي الذي تقوم به سلطة جودة البيئة الحيوي وانشطتها الهادفه لتعزيز الوعي البيئي ببعديها الإنساني والوطني في سبيل حماية البيئة، مؤكدا أهمية المذكرة التي تسعى بشكل مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة والتنسيق المسبق في كافة الأنشطة بالتعاون المشترك.وأشار إلى أن جمعية الكشافة وسلطة جودة البيئة سيعملان على تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تبحث في قضايا البيئة وتنفيذ برامج تعنى بتنمية روح الخدمة العامة ومناصرة قضايا البيئة.بدوره، أوضح المطور أن المذكرة تشمل إطلاق المخيم الكشفي البيئي السنوي على مستوى محافظات الوطن على أن يكون بالتسلسل السنوي، واطلقنا منذ فترة شعار "الكشاف صديق البيئة" لإشراكهم في الانشطة البيئية.وأضاف ان المذكرة تسعى لتنسيق الجهود لتنفيذ إستراتيجية التوعية الاجتماعية حول قضايا البيئة حيث تلتزم سلطة جودة البيئة مع جمعية الكشافة على تسخير الوسائل وتجنيد المصالح المحلية والمؤسسات التابعة لهما بتجسيد "برنامج التربية البيئية والمسلكيات الصديقة للبيئة فيما يخص النفايات والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والساحل واستخدامات الطاقة المتجددة".وثمن المطور جهود جمعية الكشافة ودورها ومساهمتها في تعزيز التوعية والمسؤولية الإجتماعية حول قضايا البيئة، مشيرا إلى أهمية اشراكها في كافة الأنشطة والفعاليات البيئية المختلفة والعمل على إبتكار وإطلاق مبادرات كشفية مشتركة لتعزيز تنمية المجتمع.