شاهد: لحظة محاولة تنفيذ عملية الطعن عند مفترق (يتسهار) في نابلس

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر توثيقاً من الكاميرات الأمنية، لمحاولة تنفيذ عملية طعن عند مفترق (يتسهار) جنوب نابلس اليوم.ووفق تصريح للمتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، فقد ورد بلاغ من أحد المستوطنين عن تعرضه لمحاولة طعن عند مفترق (يتسهار).وأضاف: لم يصب المستوطن بأذى، وهرب المنفذ من المكان، قوات الجيش تجري تمشيط بحثا عن المشتبه به.