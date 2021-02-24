بيت لحم: مستوطنون وقوات الاحتلال يحتجزون راعي أغنام وشقيقته

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجز مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، راعي أغنام في بلدة كيسان شرق بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين وبمساندة قوات الاحتلال قاموا باحتجاز نايف سليمان عبيات وشقيقته اثناء قيامهما برعي قطيع من الأغنام في منطقة "سهل الحاج محمد" شرق القرية.



وأضاف غزال بأن المستوطنين وقوات الاحتلال يرفضون إطلاق سراحهما، ومصممون على تحرير مخالفة لهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويتعرض رعاة الاغنام في كيسان، إلى مضايقات كثيرة، تمثلت سابقا بإطلاق الكاتب عليهم والتي نهشت الاغنام والحقت اضرارا جسيمة بها.