طالع: لجنة الانتخابات توضح الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية التشريعي

والفئات هي:





1. الوزراء

2. موظفو الدولة المدنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة الدولة أو الصناديق التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها

3. مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية

4. موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية

5. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.





وفيما يلي الإعلان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:







