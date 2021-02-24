بلدية غزة تشرع بتشجير "حديقة البحر" غرب المدينة













رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بتشجير " حديقة البحر" بجوار النادي البحري، بالأشتال ضمن المرحلة الثانية من مراحل تطوير الحديقة، بعد انجاز أعمال إنشاء الممرات والأحواض وإنشاء جدران استنادية من إطارات السيارات في المرحلة الأولى ضمن جهود توفير مناطق لتنزه المواطنين على شاطئ البحر واستعداداً لاستقبال المصطافين.وأوضحت البلدية أنه تم زراعة نحو 2000 شتلة من أنواع مختلفة في الحديقة التي يبلغ مساحتها الإجمالية نحو 5 دونمات، وكذلك تم تزويدها بمقاعد خرسانية، وحاويات للنفايات، وإنشاء مدرجات بين أقسام الحديقة.وبينت أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تطوير الحديقة خلال الأسبوع القادم وستشمل زيادة عدد المقاعد والأماكن المخصصة لجلوس المواطنين، وتركيب شبكة إنارة في الحديقة، وزراعة بعض أنواع الأعشاب والأشتال في المكان.وكانت بلدية غزة قد شرعت بإنشاء حديقة البحر في نهاية العام الماضي وتم تبليط ممراتها وإنشاء أحواض لزراعة الأشتال، وزارعة أشجار نخيل "واشنطونيا" بداخلها، استعداداً لفصل الصيف وتوفير أماكن لجلوس وتنزه المواطنين.