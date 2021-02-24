نابلس: الأشغال الشاقة خمس سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

رابط مختصر:

أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي، حكماً على المتهم (م،د) بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات، عن تهمة هتك العرض لذكر أو أنثى لم يتم الثانية عشرة من دون عنف سندا لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة امجد سرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.