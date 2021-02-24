انتخاب فلسطين نائباً لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية

رام الله - دنيا الوطنأُنتخبت فلسطين نائباً لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى Nam S&T Center، ممثلة بنائب رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، الدكتور حسين الأعرج، إلى جانب نائبين آخرين من دولتي مصر وموريشيوس.وذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس المحافظين لمركز العلوم والتكنولوجيا الذي تستضيفه سيريلانكا افتراضياً.وشارك في الاجتماع عبر تقنية زووم م. عدنان سمارة رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، ونائبه د. حسين الأعرج، والرئيس التنفيذي للمجلس م. زياد طعمة، وخالد قلالوة مسؤول دائرة العلاقات الدولية.وشكررئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. عدنان سمارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى وأعضاءه على إعطاء الأولولية لفلسطين بدعمها وانتخابها في هذا المنصب الهام.يذكر أن مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى، هو منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في عام 1989 في نيودلهي بالهند، بموجب توصيات اجتماعات قمة دول عدم الانحياز المختلفة من أجل الترويج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت الحاضر تشترك 47 دولة في عضوية المجلس من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.وأنشأ المركز أيضاً شبكة بهدف تشجيع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفردية، والعلوم والتكنولوجيا، والوكالات والصناعات في حركة عدم الانحياز والبلدان النامية الأخرى للمشاركة في أنشطة المركز.ويقوم المركز بمجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتنفيذ برامج الزمالة البحثية للعلماء، والتقنيين والمهنيين من البلدان النامية بالتعاون مع مراكز التميز في مختلف البلدان، وتنفيذ المشاريع التعاونية في الموضوعات ذات الصلة.