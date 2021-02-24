شؤون فلسطينية

2571 طالب وطالبة يتقدمون للدورة الشتوية من الامتحان الشامل

2571 طالب وطالبة يتقدمون للدورة الشتوية من الامتحان الشامل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن 2571 طالب وطالبة من 30 كلية جامعية ومتوسطة، تقدموا للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية للعام الدراسي 2020 - 2021، وفق بروتوكولات صحية مشددة.

وأوضحت الوزارة ان الامتحان يعقد بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث بلغ عدد المتقدمين في المحافظات الشمالية 1195 طالب وطالبة موزعين على 61 تخصص، في حين بلغ عدد المتقدمين في المحافظات الجنوبية 1376 موزعين على 89 تخصص.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس قاعات الامتحان في الكلية العصرية الجامعية برام الله وجامعة فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله، مشيداً بجاهزية مختبراتها وأجهزتها.

وعقد الامتحان الشامل بشقه النظري على مدار اليومين الماضيين، في حين يستكمل شقه العملي اليوم وغداً.



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