كهرباء القدس: نجحنا بضمان استمرار الكهرباء والحد من انقطاعها خلال المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تمكنت من اجتياز المنخفض الجوي الأخير رغم حدوث بعض التشويشات على بعض الخطوط والشبكات في بعض مناطق امتياز الشركة، والتي تم معالجتها والتعامل معها بشكل سريع من قبل الطواقم الفنية والهندسية، حيث تعاملت الشركة خلال المنخفض الجوي مع نحو 2469 عطل كهربائي وطارئ في مختلف مناطق الامتياز، حيث بلغ مجموع عدد المكالمات الهاتفية الواردة إلى مركز الاتصال التابع للشركة 12414 اتصال.وحسب بيان صدر عن كهرباء القدس اليوم فإن الشركة تعاملت مع هذه الأعطال الكهربائية من خلال فرق الطوارئ التي عملت في الميدان منذ بدء المنخفض وحتى نهايته لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين ,وبلغ عدد الفرق الهندسية والفنية التي عملت خلال المنخفض بمناطق الامتياز في كل من محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا نحو 72 فرقة، و19 مهندس، 258 فني كهربائي، فيما بلغ عدد العدد الإجمالي لموظفي مركز الاتصال والمعلومات 29 موظف عملوا على مدار الساعة لاستقبال اتصالات المشتركين، أما عدد الآليات التي شاركت خلال المنخفض بلغت نحو 80 آلية توزعت في مختلف المحافظات الواقعة ضمن مناطق الامتياز.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م. هشام العمري أن العمل الجماعي للطواقم الفنية والهندسية التي عملت في الميدان على مدار الساعة، إضافة إلى تمتين المنظومة الكهربائية عبر إنشاء المحطات، وتمكين الشبكات والبنية التحتية لاستيعاب الأحمال الكهربائية ساهم بشكل كبير في ضمان استمرار خدمة الكهرباء للمواطنين في مختلف مناطق الامتياز خلال المنخفض الجوي العميق الذي شهدته فلسطين، مثمناً الدور الفاعل لمدراء فروع الشركة والطواقم الفنية والهندسية وكافة الموظفين الذين عملوا كخلية نحل، وواصلوا الليل بالنهار من أجل تأمين الخدمة الكهربائية للمشترك في ظل الأجواء الباردة والقارسة حتى ينعم المشتركون بشتاء دافئ وآمن، آملاً أن تستمر هذه الخطوات بالنجاح دائماً لرفع شأن الشركة عالياً.يذكر أن الشركة جندت ورفعت جهوزية كافة موظفيها وكوادرها في جميع فروعها قبل وخلال المنخفض الجوي في كافة أقسامها بما فيها: قسم الطوارئ والفرق الفنية والهندسية، مركز التحكم والمراقبة عن بُعد، ومركز الاتصال والمعلومات التابع للشركة، والضغط العالي والكوابل الأرضية، ومركز شحن العدادات الذكية والشحن المتنقل، ودائرة تكنولوجيا المعلومات ومتابعة رسائل المشتركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.