شؤون فلسطينية

الصالح يوعز بإجراءات عملية لتلبية احتياجات المواطنين في مناطق مستهدفة بمحيط العاصمة

الصالح يوعز بإجراءات عملية لتلبية احتياجات المواطنين في مناطق مستهدفة بمحيط العاصمة
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، للجهات ذات العلاقة في مديرية الحكم المحلي بالقدس والهيئات المحلية، باتخاذ اجراءات عملية سريعة للتغلب على التحديات التي تعاني منها عدداً من المناطق المستهدفة والمعزولة بفعل إجراءات الاحتلال في محيط العاصمة القدس الشريف، وتلبية الاحتياجات الأساسية من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لتلك المناطق في محافظة القدس، حيث اطلع على واقع المعاناة التي يعيشها المواطنين هناك، وافتقار تلك المناطق لأبسط الاحتياجات من الخدمات جراء استهدافها المباشر من قبل الاحتلال واطماعه الاستيطانية التوسعية في محيط العاصمة.

وكان الصالح قد استهل زيارته الميدانية بلقاء رؤساء الهيئات المحلية الاعضاء في مجلس الخدمات المشترك شمال شرق وجنوب شرق محافظة القدس، واطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات في المحافظة والمعيقات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال في محاولة منه لفرض أمر واقع في المحافظة واجبار المواطنين على ترك أراضيهم ومنازلهم وهجرتها.

وأكد الصالح خلال الزيارة أن القيادة الفلسطينية والحكومة توليان أهمية بالغة لمحافظة القدس، وتعمل جاهدة لتوفير كافة اشكال الدعم والمساعدة ورفد البلديات في المحافظة بالمشاريع التطويرية التي تسهم في التخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم.

وفي سياق منفصل، تفقد الصالح بلدية بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، والتقى المجلس البلدية هناك، واستمع لأبرز المشاريع التي نفذتها البلدية إضافة إلى التحديات التي واجهتها.


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