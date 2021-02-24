شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير المريض ياسر ربايعة بحالة صحية مستقرة

هيئة الأسرى: الأسير المريض ياسر ربايعة بحالة صحية مستقرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأسير ياسر ربايعة والقابع بمعتقل "عسقلان"، بحالة صحية مستقرة.  

وأوضحت الهيئة أن الأسير ربايعة مصاب بمرض السرطان في منطقة المستقيم، ويعاني من أورام سرطانية في الكبد والقولون، وهو بحاجة لمتابعة طبية لحالته، رغم استقرار حالته.

وأضافت أن الأسير حالياً بوضع صحي جيد، بعد أن أنهى جلسات العلاج الكيماوي، ولا يوجد انتشار للأورام السرطانية، ويخضع لفحوصات دورية كفحوصات الدم وصور  ct.

ولفتت الهيئة أن الأسير ربايعة لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض، لكنه تعرض لوعكة صحية شعر خلالها بآلام شديدة في الكبد أثناء وجوده في سجن "ريمون"، وقد خضع لعملية جراحية خلال عام 2007، تم خلالها استئصال جزء من الكبد في مستشفى "سوروكا" الاحتلالي.

وأشارت أنه بعد مرور خمس سنوات من إجراء العملية الجراحية عاد يشكو من آلام في الكبد، وقد تبين من خلال الفحوص الطبية التي أجريت له إصابته بمرض السرطان في منطقة المستقيم ظهرت بعد عملية الكبد، وتم إجراء عملية جراحية مرة أخرى لاستئصال أجزاء من الأمعاء في مستشفى "إيشل" في بئر السبع، وقد تفاقم وضعه الصحي خلال الفترة السابقة، جراء مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له خاصة جرعات الكيماوي في الموعد المحدد.

من الجدير ذكره أن الأسير ربايعة (47 عاماً) سكان بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة،  وهو أب لطفلين، اعتقلته قوات الاحتلال خلال عام 2001 وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد بالاضافة إلى عشرة أعوام.

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