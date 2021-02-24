شؤون فلسطينية

حنا ناصر: ندعو الأمم المتحدة لمنع تدخل الاحتلال بالعملية الانتخابية خصوصاً بالقدس

حنا ناصر: ندعو الأمم المتحدة لمنع تدخل الاحتلال بالعملية الانتخابية خصوصاً بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، اليوم الأربعاء، في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

ورحب ناصر في بداية اللقاء، بالمبعوث الأممي، متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة، وأطلعه على آخر التطورات المرتبطة بعقد الانتخابات الفلسطينية 2021، مشيراً إلى بدء مرحلة النشر والاعتراض في الأول من آذار/ مارس المقبل، والتي تعقب عملية تسجيل الناخبين، التي أتمتها اللجنة في الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس اللجنة إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس، داعياً الأمم المتحدة إلى لعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في العملية الانتخابية، خصوصاً الامتناع عن اعتقال او تهديد مرشحين، أو عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم، وكذلك العمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.

من جانبه، أكد وينسلاند، على دعم وتأييد الأمم المتحدة لعقد الانتخابات الفلسطينية العامة، وببذل الجهود؛ لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية، وفقاً للمعايير الدولية.


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