الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة

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رام الله - دنيا الوطن

انتخب مجلس الأمة الجزائري (البرلمان)، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل، رئيساً للمجلس.



وقالت صحيفة (الخبر): "إن تزكية صالح قوجيل، رئيساً لمجلس الأمة، تمت بإجماع أعضاء المجلس في جلسة علنية".



وصوت 126 عضواً بـ"نعم" لصالح صالح قوجيل، مقابل امتناع واحد، ليكون خلفاً لعبد القادر بن صالح.



هذا وقد وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، مرسوماً رئاسياً، ينص على حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري).



وأعلن تبون عن تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".