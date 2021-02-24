الإكوادور تطالب بدعم فلسطين للحصول العادل على لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حكومة الإكوادور: إنها ستطالب بدعم دولة فلسطين، في المبادرة التي ستقدمها خلال أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان "ضمان الحق في الصحة من خلال الإتاحة العادلة والشاملة للقاحات الأوبئة، وحالات الطوارئ الصحية الأخرى"، التي تسعى لضمان حصول جميع الدول والشعوب على لقاح مضاد لـ (كورونا) بشكل متساوٍ وعادل.



جاء ذلك، خلال لقاء، عقدته وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، السفيرة أمل جادو، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، مع القائم بأعمال جمهورية الاكوادور لدى دولة فلسطين، نيبيل مونتينيغرو ديلغادو.



وأطلعت جادو ديلغادو، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، مؤكدة دعم دولة فلسطين لمثل هذه المبادرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من ناحيته، سلم ديلغادو لجادو، رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، من وزير العلاقات الخارجية والحراك الإنساني لجمهورية الاكوادور لويس غايغوس.



يشار إلى أن المبادرة، جاءت بسبب وجود فجوات كبيرة بين الدول في الحصول على اللقاح ضد (كورونا)، والتأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي الخطير وغير المسبوق، الذي ستواجه الدول، في حال استمرار الحصول غير المتكافئ على اللقاح.