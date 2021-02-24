استغرب تصريحات حماس.. ظافر ملحم: الحكومة الجهة المخولة للتعاقد لتطوير حقل غاز غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن تصريحات حركة (حماس) بخصوص توقيع الاتفاقية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، بخصوص تطوير حقل الغاز قبالة شواطئ غزة مستغربة جداً، خاصة أننا مقبلون على انتخابات.



وأضاف ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إن القيادة والحكومة تنظران إلى الضفة وغزة كوحدة واحدة، وتقومان بتقديم الخدمة لجميع المواطنين سواء، وتعملان على دعم قطاع الكهرباء وتأهيل الشبكات في القطاع باستمرار.



وتابع: إن اتفاقية الغاز تحكمها دول واتفاقيات والحكومة في فلسطين، هي الجهة الشرعية المخولة للتعاقد لتطوير هذا الحقل، مؤكداً أن الغاز الذي سيتم استخراجه، سيكون في خدمة أهلنا في قطاع غزة في توليد الطاقة، ومعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء وغيرها، ومعالجة المشكلات المتفاقمة في القطاع منذ سنوات.



وشدد ملحم على أهمية الاستقرار ووحدة الموقف؛ لإعطاء حوافز للشركة المصرية المطورة، والتي استعدت لتطوير الحقل، آملاً أن يتم التراجع عن هذه التصريحات.