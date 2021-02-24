الجيش المصري يستعد للحصول على صواريخ أوروبية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة (إم بي دي إيه) الأوروبية لصناعة الصواريخ والذخائر، أن القوات البحرية المصرية، ستحصل على أحدث صواريخ سطح جو.



وأوضحت الشركة، أن مصر أصبحت أول عميل عالمي للجيل الجديد من صواريخ سطح جو VL MICA NG ذات المدى المعزز، لاستخدامها على فرقاطاتها من فئة ميكو A200 وغوويند 2500، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويمتلك الجيل الجديد من صواريخ VL MICA NG مدى يصل إلى أكثر من 40 كم، بسرعة تبلغ 4 ماخ بدلاً من 20 كيلومتر فقط في النسخة السابقة، وسيتم تزويد الصواريخ الجديدة بباحث إيسا في الإصدار الراداري، وباحث مطور في الإصدار الحراري.



والمميز في هذه الصواريخ، أن حاويات إطلاق صواريخ النسخة السابقة، يمكن أن تستوعب النسخة الجديدة بسهولة مطلقة.