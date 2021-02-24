الصحة: تسجيل خمس وفيات و1391 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.





وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية، سجلت كالتالي: الخليل 1، سلفيت 1، طولكرم 1، نابلس 1، وتم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1391 إصابة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية (68)، بيت لحم (189)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (92)، سلفيت (62)، نابلس (147)، الخليل (262)، طوباس (21)، رام الله والبيرة (314)، جنين (50)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (84).





وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية (12)، بيت لحم (83)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (124)، سلفيت (76)، نابلس (62)، الخليل (140)، طوباس (5)، رام الله والبيرة (236)، جنين (55)، أريحا والأغوار (17)، قطاع غزة (202).



