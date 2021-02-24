إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات، اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، في قرية أبو شخيدم، عقب انسحابه من بلدة كوبر المجاورة شمال غرب رام الله.



وقال رئيس مجلس بلدي كوبر، عزت بدوان، إن جيش الاحتلال، داهم منطقة المروج في البلدة، والتي كان قد أخطر أصحابها بهدم "بركسات" يملكونها قبل نحو شهرين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: أن مواجهات اندلعت في البلدة، وفي قريتي أبو شخيدم والمزرعة الغربية، عقب انسحاب الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأدت إلى إصابة شاب.