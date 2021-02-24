طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح لها، نشر اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم 100 من الكشف الأخير رقم (2021/5).وطالبت الوزارة، المسافرين، التواجد غداً الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حدة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.