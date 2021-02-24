التعليم بغزة تُصدر تعليمات حول قبول وتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تعليمات قبول وتسجيل الطلبة في الصف الأول الأساسي للعام الدراسي 2021/ 2022م.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن التسجيل للصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة، سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الأول من شهر آذار/ مارس 2021، وينتهي حتى مساء يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر.



وأشارت الوزارة إلى أن أولياء الأمور، يتحملون المسؤولية الكاملة في حال عدم تسجيل أبنائهم في الفترة المحددة، علماً بأن الوزارة لن تفتح أي شعبة إضافية لهذا الصف بعد التاريخ المحدد أعلاه.



وقالت: "يُقبل في المدارس الحكومية جميع الأطفال، الذين هم مواليد 2015/2016 من 01/02/2015 ولغاية 31/01/2016م"، مضيفة: "يُقبل في المدارس الخاصة جميع الأطفال الذين هم مواليد 2015/2016م من 01/02/2015م ولغاية 31/03/2016م، ويشترط أن يستمر الطلبة الذين هم من مواليد 1/2/2016 ولغاية 31/3/2016 في المدارس الخاصة، حتى نهاية الصف الثاني الأساسي على الأقل قبل السماح بتسجيلهم في المدارس الحكومية".



وفي السياق، أكدت الوزارة، أنه لا يُسمح بقبول أي طفل لا تنطبق عليه هذه التعليمات، لافتة إلى أنه يقبل أبناء الفلسطينيين العائدين من خارج فلسطين، الذين تنطبق عليهم شروط القبول في هذا الصف.



وقالت: "يتم قبول الأطفال غير الفلسطينيين، إذا توفر لديهم إذن إقامة، وتنطبق عليهم شروط القبول التي تعتمدها الوزارة".