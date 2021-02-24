طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)









غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 54719 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، و84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف مناطق القطاع.