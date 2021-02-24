شؤون فلسطينية

انطلاق مؤتمر الحوار الفلسطيني الأول لقطاع العمل الأسبوع المقبل

انطلاق مؤتمر الحوار الفلسطيني الأول لقطاع العمل الأسبوع المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية رئيس الوزاراء، محمد اشتية، ينطلق مؤتمر
الحوار الفلسطيني الأول لقطاع العمل، مطلع الأسبوع المقبل، لإطلاق استراتيجية التشغيل، التي وافقت عليها الحكومة؛ لإعادة صياغة واقع سوق العمل الفلسطيني، في ظل جائحة (كورونا) والتركيز على التدريب المهني، وذلك بمشاركة دولية كمنظمتي العمل العربية الدولية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، رامي مهداوي، أن استراتيجية التشغيل، تشمل تعزيز القطاع المهني والتقني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من خلال مؤسسات حكومية وشبه حكومية، وعلى رأسها صندوق التشغيل
الفلسطيني، وتوحيد القنوات المالية الداعمة من المانحين، وإعادة صياغة بعض قطاعات العمل كقطاع الإعلام.

وأشار مهداوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إلى أن جائحة (كورونا) أثرت على الحياة الاقتصادية وقطاع العمل، وقامت الحكومة بالشراكة مع الوزارات بعدة برامج وأنشطة؛ للخروج من الأزمة.

وشدد مهداوي على ضرورة ربط الوضع الاقتصادي الفلسطيني بحالة القرصنة، التي تمت من قبل الاحتلال والحصار المالي المترتب على ذلك، وأن النسبة الأعلى من المؤسسات الاقتصادية هي صغيرة ومتناهية الصغر.

أخبار ذات صلة

الصحة: تسجيل خمس وفيات و1391 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل خمس وفيات و1391 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

ما الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. وهل حققت أهدافها؟

ما الأساليب التي اتبعتها إسرائيل خلال جولات الحرب على غزة.. وهل حققت أهدافها؟

التعليم بغزة تُصدر تعليمات حول قبول وتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

التعليم بغزة تُصدر تعليمات حول قبول وتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

مستشار اشتية: توقيت انعقاد مؤتمر المانحين يحمل دلالات سياسية واقتصادية

مستشار اشتية: توقيت انعقاد مؤتمر المانحين يحمل دلالات سياسية واقتصادية

الكسواني: المسجد الأقصى سيكون مفتوحًا خلال شهر رمضان

الكسواني: المسجد الأقصى سيكون مفتوحًا خلال شهر رمضان

وزارة الداخلية: سلطات الاحتلال أفرجت عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

وزارة الداخلية: سلطات الاحتلال أفرجت عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

انطلاق مؤتمر الحوار الفلسطيني الأول لقطاع العمل الأسبوع المقبل

انطلاق مؤتمر الحوار الفلسطيني الأول لقطاع العمل الأسبوع المقبل

مستشار اشتية: توقيت انعقاد مؤتمر المانحين يحمل دلالات سياسية واقتصادية

مستشار اشتية: توقيت انعقاد مؤتمر المانحين يحمل دلالات سياسية واقتصادية

الصحة بغزة: حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليم بغزة تُعلن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين للعام 2021

التعليم بغزة تُعلن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين للعام 2021

مستوطنون يسرقون &#34;خراف&#34; من جالود جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون "خراف" من جالود جنوب نابلس

الاحتلال يُحصي المواطنين في تجمع &#34;لصيفير&#34; في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يُحصي المواطنين في تجمع "لصيفير" في يطا جنوب الخليل

الرئيس الفلسطيني يُهنئ رئيسة استونيا بعيد الاستقلال

الرئيس الفلسطيني يُهنئ رئيسة استونيا بعيد الاستقلال

الاقتصاد تُقرر اغلاق مقرها الرئيسي برام الله بعد ظهور إصابات بـ (كورونا)

الاقتصاد تُقرر اغلاق مقرها الرئيسي برام الله بعد ظهور إصابات بـ (كورونا)

منوعات

ليلى علوي &#34;ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة&#34;.. فما القصة ؟

ليلى علوي "ظلموني لما قالولي حلوة ودلوعة".. فما القصة ؟

شاهد: &#34;حلق&#34; عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: "حلق" عمرو دياب يتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تستعين بمحمد رمضان لهذا السبب

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ&#34;الكفر&#34;

شاهد: منة عرفة تشن هجوم على متابع اتهمها بـ"الكفر"

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

أحمد فلوكس يقدم رسالة ساخرة بغموض كبير

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

القضاء ينهي صراع زينة وأحمد عز على نفقة التوأم.. من المنتصر ؟

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور &#34;مش محترم&#34;

شاهد: سميرة عبد العزيز تطرد مراسلاً لهذا السبب.. والجمهور "مش محترم"

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

ماذا علقت فيفي عبده على طلاق كيم كارداشيان ؟

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

عادل إمام يخرج عن صمته الطويل.. ويوجه هذه الرسالة للجمهور

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

أخيرًا.. مي عمر تحدد موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "لؤلؤ"

عربي

حزب الله العراقي ينفي استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء

حزب الله العراقي ينفي استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء

غانتس يهدد الشعب اللبناني: إذا تحولت تهديدات نصرالله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة

غانتس يهدد الشعب اللبناني: إذا تحولت تهديدات نصرالله إلى أفعال فالنتيجة ستكون مؤلمة

الغنوشي: قيس سعيد لم يتجاوب مع مبادرتي لحوار الرئاسيات

الغنوشي: قيس سعيد لم يتجاوب مع مبادرتي لحوار الرئاسيات

الصحة المصرية: رسوم لقاح (كورونا) 200 جنيه للقادرين

الصحة المصرية: رسوم لقاح (كورونا) 200 جنيه للقادرين