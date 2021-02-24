مستشار اشتية: توقيت انعقاد مؤتمر المانحين يحمل دلالات سياسية واقتصادية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، شاكر خليل: إن توقيت انعقاد مؤتمر المانحين، يحمل دلالات سياسية واقتصادية، أبرزها مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع، وهي التي كانت تقاطعه أيام ادارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.



وأضاف شاكر، أن الاجتماع، كان إيجابياً من كل النواحي، وهناك توقعات بأن يتم التبرع بـ 800 مليون إلى مليار دولار من الدول المانحة؛ لمساعدة فلسطين على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها من استمرار جائحة (كورونا) واستعدادها للانتخابات، وأخرى تتعلق بالموازنة العامة وغيرها.