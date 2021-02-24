الكسواني: المسجد الأقصى سيكون مفتوحًا خلال شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مدير مسجد الأقصى عمر الكسواني، الشعب الفلسطيني إلى

الرباط، والتواجد في المسجد الأقصى؛ لضحد المستوطنين ومخططاتهم بفرض أمر واقع على المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى، بجولاتهم الاستفزازية، وأداء الصلوات التلمودية.



وأشار مدير الأقصى إلى التضييق الواضح على المصلين والمتواجدين فيه؛ لإخراجهم وتفريغ المسجد المبارك في الأوقات التي يقتحم فيه المتطرفون باحات المسجد.



وأضاف الكسواني: أن المسجد الأقصى، سيكون مفتوحاً مع بداية شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين في الوقت ذاته إلى أخذ اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) مع الالتزام بإجراءات السلامة

العامة؛ للحد من انتشار الفيروس، وعدم تحول المسجد إلى بؤرة لتفشي المرض.