وزارة الداخلية: سلطات الاحتلال أفرجت عن المعدات الخاصة بجواز السفر البيومتري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، أن الوزارة، استلمت كافة المعدات الخاصة بجواز السفر (البيومتري) التي كان الاحتلال يحتجزها ويمنع دخولها.



وقال حرب في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء: إنه يجري العمل

على تركيب هذه الأجهزة، للشروع في العمل بها، مشيراً إلى أن إصدار الجوزات، سيبدأ بعد ثمانية أشهر.



وبين حرب، أن وزارة الداخلية، حرصت على إنجاز المشروع بناء على توجيهات القيادة والحكومة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وتخفيف معاناتهم.



وأشار إلى أن هناك العديد من التجهيزات الخاصة بأخذ بيانات المواطنين الصحية، وبصماتهم؛ لتكون مدمجة في هذا الجواز، مؤكداً أن المواطن، الذي يحمل الجواز الحالي، ليس بحاجة إلى تغييره قبل انتهاء صلاحيته، وستبقى رسوم إصدار وتجديد الجوازات على حالها ولن تتغير.