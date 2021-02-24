دولي

هولندا: ضبط أكبر كمية من مادة الهيروين

هولندا: ضبط أكبر كمية من مادة الهيروين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الجمارك في هولندا، نحو 1500 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، مخفية في حاوية بمدينة روتردام الساحلية، كأكبر كمية تهريب مخدرات، يجري ضبطها بالبلاد هذا الشهر.

ووفق وكالة (رويترز) فقد أكد ممثل الادعاء في روتردام، هذه العملية قائلاً: "عثر ضباط الجمارك على المخدرات في حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان".

وأشار إلى أنه "عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة".

وتبلغ قيمة المخدرات المضبوطة، نحو 45 مليون يورو (حوالي 55 مليون دولار)، بحسب السلطات الهولندية.

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