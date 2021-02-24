إصابة جندي إسرائيلي برصاصة في الرأس في غور الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الجيش الإسرائيلي، أن أحد جنوده، أصيب بجروح حرجة في الرأس، بقاعدة عسكرية في غور الأردن.



وقال الجيش، حسب ما نشرته اليوم الأربعاء، صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الجندي المصاب عثر عليه من قبل زملائه، مشيرة إلى أن هؤلاء، ظنوا في البداية، أنه أصيب بالحجارة، لكن لدى نقله إلى المستشفى، تبين أنه جرح بطلق ناري.



وذكر الجيش، أن الغموض لا يزال يلف ملابسات الحادث، والتحقيقات جارية في جميع الفرضيات، مضيفاً أنه أبلغ عائلة الجندي المصاب بما حصل.