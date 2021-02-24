الصحة بغزة: حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأبعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة بغزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إنّها أجرت 1910 فحوص مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما وسجلت تعافي 202 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مشيرة إلى إجمالي تراكمي للمصابين 54719 إصابة.



وأفادت أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 24 حالة، بينما إجمالي الحالات النشطة 1825 حالة.



وذكرت، أن اجمالي المتعافين 52348 حالة، بينما اجمالي الوفيات 546 حالة وفاة.



وبينت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة.