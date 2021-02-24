التعليم بغزة تُعلن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين للعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أن موعد عقد امتحانات توظيف المعلمين للعام 2021، سيكون بتاريخ 1/4/2021، وذلك لجميع المتقدمين في كافة التخصصات.



وأفادت الوزارة، أنها ستقوم بتحديد قاعات الامتحان في وقت لاحق، وذلك في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة.



وكانت الوزارة، قد أعلنت بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عما تحتاجه من الوظائف التعليمية للعام 2021- 2022، وأتاحت فرصة التسجيل للخريجين بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة، من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالتوظيف.