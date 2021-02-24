مستوطنون يسرقون "خراف" من جالود جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

سرق مستوطنون، اليوم الأربعاء، سبعة خراف من قرية جالود، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية (احيا) سرقوا سبعة خراف من أراضي جالود الجنوبية، وألحقوا أضراراً مادية في بركس وحظيرة للأغنام، تعود ملكيتهما، للمواطن هشام أحمد عبد الهادي حمود.



يذكر، أن المنطقة، تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، من سرقة واقتلاع لأشجار الزيتون ومهاجمة المنازل، ورشق المواطنين بالحجارة، كما كانت قوات الاحتلال، قد أوقفت العمل بشق طريق زراعية فيها، بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية.